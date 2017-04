Providers trekken zich terug voor glasvezel in Midden-Drenthe, aanleg niet vertraagd

BEILEN - De twee providers Netvisit en Plinq, waarmee Coöperatie Sterk Midden-Drenthe samen zou werken om het glasvezelnetwerk in de gemeente aan te leggen, hebben zich afzonderlijk teruggetrokken.

"Het zijn verschillende redenen waarom de providers zijn afgehaakt", zegt technisch directeur Peter de Vries. "Er was onder meer een verschil van inzicht in de spelregels, die dan financiële consequenties heeft.""We zijn er wel van geschrokken", vervolgt de technisch directeur. "Maar de afgelopen weken hebben we hard gewerkt om andere providers te zoeken." En dat is gelukt. De coöperatie gaat samenwerken met drie nieuwe providers: Trined, Fiber en Stipte.Voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente, heeft het geen gevolgen. "Het enige dat de mensen, die al een abonnement bij één van de andere providers hebben, moeten doen, is een nieuw abonnement afsluiten bij één van de nieuwe providers."Bang voor het verliezen van abonnementen is Sterk Midden-Drenthe niet: "In het witte gebied is de behoefte aan glasvezel gigantisch." De aanleg van het glasvezelnetwerk moet eind dit jaar klaar zijn.