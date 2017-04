Waar laat je je servet als je gaat eten bij de koning?

Butler Paul Huizinga geeft Geert Brinks en Liane Mensies uitleg (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

RODEN - Verschillende soorten bestek, een servet en dan je zit ook nog met je tas. Hoe werkt dat als je gaat eten bij koning Willem-Alexander? Bij een etentje met vrienden komt dat allemaal niet zo precies, maar bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima wil je goed voor de dag komen.

Vrijdagavond schuiven vier Drenten aan voor een diner bij de koning. Onder hen zijn Geert Brinks uit Emmen en Liane Mensies uit Tynaarlo. Beide vieren tegelijk met de koning hun verjaardag. RTV Drenthe besloot ze een handje te helpen en stuurde de twee op etiquettecursus bij landgoed Mensinge in Roden.



Aan tafel!

Professioneel butler Paul Huizinga neemt met Geert en Liane plaats aan een gedekte tafel en geeft uitleg. "Als je de zaal binnenkomt en je vindt je stoel, dan blijf je staan. Je gaat pas zitten als de koning en de koningin gaan zitten." En dan de tafel. Daarop liggen verschillende soorten bestek en glazen. Paul legt de twee uit waar alles voor is.



Servet vouwen

Ook het vouwen van het servet wordt voorgedaan. "Met de opening naar je toe en dan het bovenste randje terugvouwen." Geert en Liane nemen alles in zich op en proberen de regels te onthouden. Maar ze hoeven zich volgens de butler niet druk te maken. "De koning weet dat de meeste gasten aan het diner deze regels niet kennen."



Geert Brinks uit Emmen vindt het spannend om bij het koningspaar te gaan eten, maar heeft er zin in. Brinks heeft een verstandelijke beperking, maar dat weerhoudt hem er niet van om mee te gaan. "Ik vind het vooral leuk om de koning en koningin te ontmoeten. En ik vind dat je uitdagingen moet zoeken in het leven. Dit is voor mij echt een uitdaging." Geert heeft samen met z'n begeleider een zwartgrijze smoking met een witte blouse gekocht.



Waar laat je je tas?

Liane Mensies uit Tynaarlo is kapster dus met haar haar zit het vrijdag wel goed. Ze heeft een nieuwe avondjurk en een jasje gekocht speciaal voor het diner. Ook neemt ze een kleine handtas mee, maar waar laat je die eigenlijk? "Die hang je over de leuning van je stoel en als dat niet lukt dan leg je hem gewoon op de grond." vertelt butler Paul.



Liane kijkt uit naar vrijdag en is totaal niet zenuwachtig. "Nee hoor, ik heb er zin in." vertelt ze enthousiast. "Ik had me hiervoor opgegeven en niet verwacht dat ik er nog iets van zou horen. En toch mocht ik ineens komen eten."



Cadeau

Liane en Geert nemen allebei geen cadeau mee voor de koning. En dat is volgens butler Paul ook niet nodig. "Ik zou ook niet weten wat ik voor hem mee moet nemen", besluit Liane.

Door: Ineke Kemper Correctie melden