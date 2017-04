Tunesiër op strooptocht door Emmen: vijf maanden zitten

De rechter stuurde de man naar de gevangenis (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/EMMEN - Een 26-jarige man uit Tunesië is vanochtend veroordeeld tot vijf maanden cel voor meerdere diefstallen in Emmen. De man, die asiel had aangevraagd bij het azc in Ter Apel, was vier dagen in Nederland toen hij 11 januari werd opgepakt.

Hij werd opgepakt toen hij probeerde in te breken in een auto. Dat mislukte toen het alarm afging. Toen de politie hem aanhield, bleken in zijn tas allerlei gestolen spullen te zitten.



Sigaretten en bier

Hij had veertien pakjes sigaretten, acht pakjes shag en bier gestolen bij een kiosk. Uit een schoonmaakhok op het station stal hij werkhandschoenen, een radio een telefoon. Ook bleek hij in twee auto's wel succesvol ingebroken te hebben.



Bloemen?

De man schrok flink toen de rechter in Assen hem veroordeeld tot vijf maanden cel. "Wat had u dan gedacht: dat u bedankt zou worden met een bos bloemen?" reageerde de rechter.



Omdat de man uit een zogenoemd 'veilig land' komt, wordt hij na zijn celstraf waarschijnlijk Nederland uitgezet