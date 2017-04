VRIES/GASSELTE - In de kerk van Vries werden vandaag vijf lintjes uitgedeeld. Frits Colenbrander uit Vries en Eppo Viswat uit Eelde werden benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

"Ik ben echt flabbergasted. Ik ben totaal verrast", zegt Frits Colenbrander die zijn onderscheiding krijgt voor zijn werk bij Koninklijke Visio De Brink. "Natuurlijk, je kijkt wel eens in de krant naar de lintjesregen en dan denk je: dat is terecht. Maar je denkt nooit dat het jezelf zou kunnen gebeuren. Dat bedenk je niet."Colenbrander heeft zich als coördinator dagbesteding bij Visio buitengewoon ingezet voor de cliënten. Meest in het oogspringend is wel het redden van zwembad De Plons . Toen Colenbrander zich daar mee ging bemoeien, kwamen er ontroerende acties op gang in Tynaarlo en ver daarbuiten. In anderhalf jaar tijd leverden die een bedrag van 700.000 euro op."Ik vind het belangrijk om mensen die wat minder hebben meegekregen talenten en mogelijkheden hebben gekregen in het leven te ondersteunen, zodat ze verder kunnen in het leven. Het is fantastisch als je daarvoor deze waardering krijgt", aldus een geschokte Frits Colenbrander.Eppo Viswat uit Eelde werd ook tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau benoemd. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn werk voor de golf- en basketbalsport in Noord-Drenthe. Hij voelde vanochtend al nattigheid. "Ik denk dat je vanavond met een ridder in bed ligt", zei hij tegen zijn vrouw.In de gemeente Aa en Hunze is geen sprake van een lintjesregen. Nadat vorig jaar niemand een lintje kreeg, werd dit jaar één iemand benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau: Jaap Haddering Haddering uit Gasselte."Ik zag ineens een stoet auto's aan komen rijden en dacht: Wat gebeurt hier? Dit lijkt wel een overval!" Haddering werd vanmorgen uit de trekker gehaald, toen hij aardappels aan het poten was op het veld. In blauwe overall en besmeurde klompen mocht hij het oranje lintje ontvangen. "Dit verrast me echt," zegt de geëmotioneerde Gasselter.Haddering zette zich als vrijwilliger jarenlang in voor verschillende verenigingen in het dorp. "Deze onderscheiding ga ik met trots dragen. Dat heb je dan verdiend. Dat is een beetje raar zeggen van jezelf, maar ik ben gewoon heel trots dat ik dit gedaan heb allemaal. Ik ben heel blij. En dat doet mij ook echt iets," zegt Haddering terwijl een traan over z'n wang loopt. "En daar schaam ik me niet voor!"