Werkstraf voor man uit Coevorden die hennep teelde

De man had in Emmen een kwekerij met 112 planten (foto: archief Persbureau Meter)

ASSEN/EMMEN - Voor het kweken van hennep is een 55-jarige man uit Coevorden door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

De man had in zijn toenmalige woning in Emmen een kwekerij met 112 planten. Ook vonden de agenten ruim twee kilo hennep op zolder.



Anoniem

Een anonieme melding verraadde de kweker. Agenten hoorden bij de woning een hard geluid. Dit was de afzuiging van de kwekerij. De Coevordenaar gaf toe dat hij van januari tot eind augustus 2015 had gekweekt.



Verouderd

De man werd vanwege de kwekerij uit zijn woning in Emmen gezet. De man is niet eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld. De zaak was verouderd, anders had hij een celstraf gekregen, zei de rechter.