Man rijdt sloot in en slaapt nacht in auto

De brandweer takelde de auto uit de sloot (foto: Van Oost Media)

WILHELMINAOORD - Een 63-jarige man uit Steenwijk heeft een koude nacht achter de rug. De man vloog gisteravond met zijn auto uit de bocht op het afgelegen Dirk de Ruiterpad bij Wilhelminaoord en belandde in een droge sloot.

Het lukte de ongelukkige Steenwijker niet zijn auto uit de sloot te krijgen of om op een andere manier weg te komen, dus bracht hij noodgedwongen de nacht door in zijn auto.



Een fietser die vanochtend om half negen over de verlaten weg fietste, ontdekte de man in zijn auto en belde de politie. De brandweer takelde zijn auto uit de sloot.



Het slachtoffer, dat volgens de politie wat verward overkwam, is overgedragen aan zijn dochter.