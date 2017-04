Zeven oplossingen om onbewaakte overwegen veiliger te maken

UTRECHT - Waarschuwingen met licht en geluid, een melding op je mobiel of een waarschuwing op je navigatiesysteem als je met de auto een onbewaakte overweg nadert.

Dat zijn een paar van de 62 oplossingen die door bedrijven zijn aangedragen bij ProRail om onbewaakte overwegen veiliger te maken. De spoorbeheerder had bedrijven daarom gevraagd.Zeven van de aangedragen ideeën zijn uitgebreid getest en zullen worden doorontwikkeld.Onderzoeksbureau Novi Mores bedacht een oplossing waarbij weggebruikers worden gewaarschuwd met behulp van geluid, trilling en borden. Ook ict-bedrijf InTraffic gooit het op het waarschuwen van de gebruiker. Het bedrijf ontwierp een systeem waarbij weggebruikers een melding op hun mobiel of navigatiesysteem krijgen als ze een onbeveiligde overweg naderen.VRS Railway Industry bracht een idee in voor een interactieve waarschuwingsinstallatie. Met dat systeem krijgen weggebruikers dankzij een sensor in de weg licht- en geluidssignalen zodra ze de overweg naderen."Dit soort oplossingen kunnen op de korte termijn verder worden getest en in gebruik worden genomen", zegt Jaap Eikelboom van ProRail. "Bij alle ideeën blijft echter een inschatting van de weggebruiker noodzakelijk om de overweg veilig over te steken."Science and Technology kwam met een idee op de proppen om beveiliging van een spoorwegovergang goedkoper te maken. Zij bedachten een systeem waarbij een radar aankomende treinen detecteert.Met een tweede idee van VRS Railway Industry kan een overweg zichzelf beveiligen. Zij willen assentellers aanbrengen in het spoor. De teller stuurt dan een signaal naar de overweg dat er een trein aankomt.Ook het Duitse overwegbeveiligingsbedrijf Scheidt & Bachmann bedacht een systeem met sensoren in het spoor. Een detectiesysteem tussen de rails stuurt daarbij een signaal naar de overweg dat er een trein nadert."Detectie van de trein voor een overweg is een erg duur deel van de beveiliging", zegt Eikelboom van ProRail. "Tussen deze oplossingen kunnen technieken zitten die detectie voor beveiligde overwegen goedkoper maken en dus het ook goedkoper maken om onbeveiligde overwegen alsnog te beveiligen."Een systeem daadwerkelijk in gebruik nemen gaat volgens hem wel langer duren. "Er moet uitvoerig getest worden. De detectie moet altijd werken onder alle omstandigheden."Nederland heeft 123 niet actief beveiligde overwegen (NABO's) in openbare wegen. Ook zijn er nog NABO's die niet in de openbare weg liggen, bijvoorbeeld bij bedrijven of boerenerven. In Drenthe zijn vijf overwegen niet beveiligd.ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu willen het aantal incidenten op overwegen verlagen. Daarvoor is onder meer het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen in gang gezet. Daarvoor is 25 miljoen euro beschikbaar gesteld De provincies Drenthe en Friesland hebben gezegd subsidie te gaan aanvragen om overwegen veiliger te maken.