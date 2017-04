'Het Drents moet een volwaardig vak worden op de basisschool'

Het Europees Bureau voor Kleine Talen pleit voor Drents op basisscholen (foto: RTV Drenthe / Marloes Hulstijn)

ASSEN - Nedersaksische streektalen zoals het Drents en Gronings moeten volwaardige schoolvakken worden op de basisschool. Daarvoor pleit het Europees Bureau voor Kleine Talen (EBLT) in een brief aan informateur Edith Schippers.

De organisatie wil ook dat er een landelijke coördinator komt die zich inzet voor het levend houden van de erkende regionale talen. Het EBLT grijpt de vorming van een nieuw kabinet aan om aandacht te vragen voor de taalkwestie.



Nedersaksisch op scholen

Henk Bloemhoff, bestuurslid van het EBLT, hoopt dat overheden en het Rijk de streektalen willen ondersteunen. "Het gebruik van het Nedersaksisch op scholen gebeurt op verschillende plekken vrijwillig. Het zou mooi zijn om daar een gemeenschappelijke aanpak van te maken. Dat moet ook vanuit de overheden en het Rijk worden ondersteund, zodat scholen meer met het Nedersaksisch kunnen doen."



Schippers bekend met Drenthe

Het bestuurslid verwacht dat de brief goed terecht komt in Den Haag. "Mevrouw Schippers ging in Coevorden naar school en woonde in Wachtum. Zij begrijpt de regio wel, neem ik aan. Vanuit het westen is het vaak lastig om te beschouwen hoe het hier zit en zij kan dat wel", aldus Bloemhoff.