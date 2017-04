Tafel blijkt ludieke actie voor feest in Zuidbarge

EMMEN - Romantisch? Nee, zo was het niet helemaal bedoeld, bekent Marja Nijenmanting uit Zuidbarge. Ze heeft hard gelachen om de verbaasde reacties die binnenkwamen over het tafeltje voor twee op de rotonde aan de Hondsrugweg.

"Het is een ludieke actie", legt ze uit. Met de gedekte tafel wil ze aandacht vragen voor het Superfeest in Zuidbarge dat Nijenmanting nu dertien jaar organiseert. Het is een feest speciaal voor verstandelijk gehandicapten, dat aanstaande vrijdag weer wordt gehouden.Nijenmanting werkt al jarenlang in de gehandicaptenzorg en heeft het Superfeest altijd op persoonlijke titel georganiseerd. Onlangs is de Stichting Mooie Mensen opgericht om de organisatie te professionaliseren.Vrijdag wordt het Superfeest gehouden onder de noemer Kom Proeven in Zuidbarge. "Behalve een feest met muziek en allerlei activiteiten hebben we er sinds vorig jaar ook een markt met een soort proeverij bij. Daar verwijst de gedekte tafel ook naar.""Ik heb zo'n lol gehad toen ik gisteravond met mijn zoon alles klaarzette op de rotonde. Er waren mensen die heel verbaasd naar ons keken", zegt ze lachend. Vandaag wordt de rotonde verder aangekleed, zegt Nijenmanting. En of ze de flessen wijn die op tafel staan zelf heeft leeggedronken? "Ja, maar niet allemaal gisteravond."Een politieagent die het tafereel vannacht zag, twitterde een foto van de tafel . Sindsdien vroegen veel mensen zich af wie achter de actie zou zitten.