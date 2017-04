Twee azc's in Drenthe sluiten, drie worden kleiner

In deze tijdelijke units in Assen is straks minder plek (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het azc in Vledder gaat dicht, dat blijkt uit cijfers die het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vandaag vrijgaf. Eerder werd al bekend dat ook het azc in Oranje sluit.

Gieten