Emmenaar heeft revolver in huis: in de kast lag munitie

Een revolver is verboden in Nederland (foto: Pixabay)

EMMEN - ​Een 27-jarige man uit Emmen is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. De Emmenaar had thuis een revolver liggen. En dat is een verboden wapen.

Na een anonieme tip doorzochten agenten in september 2015 de woning van de Emmenaar. Zij vonden de revolver. In een kast lag de munitie. In een aparte berging vonden de politiemannen ook nog 600 gram hennep.



De bewoner zei dat de hennep niet van hem was. Het lag in een gemeenschappelijke buurt-berging waar iedereen in kon komen. Om die reden sprak de rechter de man vrij van drugsbezit.



De rechter hield er rekening mee dat de zaak pas laat voorkwam. Naast de werkstraf kreeg de man als waarschuwing 15 dagen cel voorwaardelijk opgelegd.