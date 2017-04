90-jarige inwoner van Vledder dineert met koninklijk paar

Johannes Post gaat dineren met de koning (foto: RTV Drenthe)

VLEDDER - De 90-jarige Johannes Post uit Vledder en koning Willem-Alexander hebben een ding gemeen. Ze waren beiden jarig op Koningsdag. En dat vieren ze vandaag samen.

Post is, net als 149 andere jarige Nederlanders, uitgenodigd voor een diner vanavond in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Hij kreeg een officiële uitnodiging. "Ik vind dit een hele eer."



Nieuw pak aangeschaft

Er zijn wel wat regels. Over de kleding bijvoorbeeld. Op de uitnodiging is te lezen dat gasten een smoking of iets dergelijks aan moeten trekken. Post is op pad geweest met zijn dochter. "Ik heb een net pak gekocht. Ik heb alles aangeschaft, want ik draag in de regel geen zwart. Nee, ik wil er goed op staan."



Of hij koningsgezind is? "We hebben een koning en daar mogen we blij mee zijn. Dat zie je wel aan de Turkse president Erdogan. Als je zo'n schlemiel hebt, dan ben je mooi klaar. Dan heb ik liever een koning."



Eten wat de pot schaft

Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag met een diner. Maar wat er op het menu staat weet Post niet. Het maakt hem ook niet uit. "Wij eten ons dagelijks eten gewoon met de vork in de rechterhand en dan zo naar binnen. Zo is het."



En als hij koning Willem Alexander en koningin Máxima mag feliciteren en een hand mag geven, dan doet hij dat zeker met de groeten uit Drenthe.

Door: Andries Ophof Correctie melden