Gemeente wil binnenstad Meppel een oppepper geven

De Hoofdstraat in Meppel (foto: Google Streetview)

MEPPEL - De gemeente Meppel wil de binnenstad van Meppel een opknapbeurt geven.

"Een impuls voor de binnenstad is nodig, omdat de economische crisis en online winkelen tot flinke leegstand hebben geleid. Daarom komen plannen voor de binnenstad hoger op de prioriteitenladder", laat de gemeente weten.



De gemeente wil plannen ontwikkelen in samenwerking met de inwoners van Meppel. Ook binnen de gemeenteraad wordt besproken hoe de binnenstad een impuls kan krijgen.



Naast de binnenstad wil de gemeente ook kijken of het stationsgebied of de omgeving van het ziekenhuis bijvoorbeeld een oppepper nodig hebben.



De gemeente moet nog onderzoeken waar het geld voor de investeringen vandaan moet komen. "We zijn naarstig op zoek naar andere financiële bronnen. Want we willen de inwoners van Meppel niet op hogere kosten jagen", aldus wethouder Roelof Pieter Koning.