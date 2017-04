Assenaar in minuut tijd bestolen van unieke versterker uit de jaren tachtig

De Onkyo M-5060 stereo eindversterker (foto: E. Bleijleven)

ASSEN - Hij baalt als een stekker. Meneer Bleijleven uit Assen. De verzamelaar en liefhebber van oude stereoapparatuur is vandaag bestolen van een versterker uit de jaren tachtig.

De zogeheten Onkyo M-5060 stereo eindversterker is volgens hem zo'n 2.500 euro waard.



Eén minuut

De diefstal gebeurde in een kort, onbewaakt ogenblik. "Ik was de stereo vanmiddag aan het stofvrij maken. Ik had hem even op mijn tuinbankje gezet in de Linthorst Homanstraat. Toen ben ik maximaal een minuut de hal van mijn huis ingelopen om gereedschap te pakken en in die korte tijd heeft men kans gezien de versterker te stelen", laat Bleijleven weten.



De Assenaar zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie en hij heeft inmiddels ook contact gehad met de verzekering. "Ik heb een poging gedaan. Maar eigenlijk moet het voorwerp uit een afgesloten ruimte zijn gestolen en moet er braakschade zijn. Ik heb nu een coulanceverzoek ingediend. Mogelijk dat ik dan toch nog een vergoeding krijg."



Auto en aanhanger

Het lijkt erop dat Bleijleven in de gaten is gehouden, toen hij zijn stereo aan het schoonmaken was. De dader of daders wisten het twintig kilo wegende apparaat in slechts een minuut te ontvreemden. "Ik heb wel een lichtgekleurde auto met aanhanger zien staan. Ik vermoedde dat het om een oud-ijzerhandelaar of zo ging."



Maar die auto en aanhanger wekten bij de Assenaar geen argwaan op. Achteraf denkt hij er anders over. "Ze zijn hier in de buurt bezig met het slopen van huizen. Veel woningen staan leeg en dat trekt dan toch een bepaald volk aan", aldus Bleijleven.



De vraag is of hij zijn versterker of een vergelijkbaar exemplaar ooit terugziet. "Het is een vrij zeldzaam apparaat, het was de duurste en zwaarste uit de serie."