Hier kun je Koningsdag vieren in Drenthe

ASSEN - 'Waar is het feestje?' Op veel plekken in Drenthe kun je vieren dat Koning Willem-Alexander vijftig wordt. Wij zetten een aantal tips op een rijtje.

In veel dorpen wordt Koningsdag gevierd met een traditionele rommelmarkt en spelletjes. In Meppel treedt Kindercircus Okidoki op met acrogym Volontée onder een overdekte Wheem. In Beilen begint om 10.00 uur onder andere de grasbaanrace en een oldtimers toertocht.Om 10.30 uur begint in Nieuw-Weerdinge het toernooi voor zeven tegen zeven Koningsvoetbal. De brandweer geeft om 13.00 uur een demonstratie in Roden. En in Assen wordt vanaf 10.30 uur opgetreden op verschillende podia die door de stad verspreid staan. Ook is er een stormbaan.In Sleen wordt een zeskamp georganiseerd dat een voorproefje is van de keetcompetitie voor het Zuidenveld. En in Zuidlaren geeft Sem Schilt, die onder andere wereldkampioen K-1 is, een show tussen 10.00 en 13.00 uur.In Klazienaveen wordt vanaf 14.00 uur het Koningsfeest gevierd in een grote verwarmde tent, waar verschillende artiesten optreden.'s Avonds kun je alle oranjetompoezen eraf sporten op de Beiler Koningsloop. Om 18.15 uur start de jeugd. Om 19.00 uur starten de deelnemers aan de 5 en 10 kilometer.Koningsdag begint met veel zon, maar al snel komt er veel bewolking over onze provincie. Later kan er ook een bui vallen. Het wordt ongeveer 10 graden.