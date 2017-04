Drenthe niet ontmoedigd door slecht weer op Koningsdag

MEPPEL/ZUIDBARGE - Regen, hagel en kou. De Drentse fans van ons koningshuis laten zich er niet door ontmoedigen.

Koningsdag wordt morgen op veel plaatsen in onze provincie gewoon gevierd. Maar er worden wel maatregelen genomen tegen het slechte weer.In Meppel bijvoorbeeld nemen horecaondernemers het zekere voor het onzekere. Daarom wordt op het Kerkplein in allerijl een tent opgebouwd. Andere ondernemers zien de bui al langer hangen. Zoals Jaap de Boer van Herberg 't Plein. Hij heeft al een grote tent voor zijn zaak neergezet en plaatst nog een extra overkapping."Ik krijg leuke reacties. We hebben de kachel er bij aan morgen. Dus het kan niet negatief zijn", zegt De Boer. Hij was vanmiddag nog druk bezig de overkapping op te bouwen. "Ik heb twee handige jongens bij me. Die zal ik goede informatie geven. Ik ben zelf de allerhandigste en dat weten ze in Meppel. Dus die extra tent komt er wel te staan."In Zuidbarge bij Emmen weten ze al langer dat april doet wat 'ie wil. De plaatselijke Oranjevereniging, die sinds 1949 bestaat, bouwt tegenwoordig elk jaar een tent. "Sinds jaar en dag plaatsen we die tent. Er zijn wel jaren geweest dat we dachten: is het nog wel nodig? Maar vorig jaar heeft het ons bijvoorbeeld echt gered", vertelt Gerard Mulder van de Oranjevereniging Zuidbarge.En morgen is die tent waarschijnlijk ook geen overbodige luxe. "De voorspellingen zijn niet heel goed. Veel neerslag hebben ze het ook niet over. Misschien af en toe een hagelbui, maar ook zon en opklaringen. Dus ik ben toch wel redelijk positief gestemd."En de vereniging heeft niet alleen gedacht aan een droog dak boven het hoofd, maar ook aan verwarming. "Vandaar dat we ook twee heaters hebben. Zuidbarge zit er morgen dus letterlijk en figuurlijk warmpjes bij. En droog."