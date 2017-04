Uniek Fokker oorlogsvliegtuig wordt nagebouwd in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Jack van Egmond en zijn kleinzoon Tom Wilps werken er al jaren aan: een replica van de Fokker D-21.

In een hangar bij vliegveld Hoogeveen staat de romp van het vliegtuig beneden en de houten vleugels, met een spanwijdte van elf meter, staan boven in een werkplaats. "Beneden in de hangar is te weinig ruimte om aan de vleugels te werken", lacht Van Egmond, oprichter van ATN Aircraft Division in Hoogeveen.



Enige vliegende D-21

Met bijna vierhonderd tekeningen is hij samen met zijn kleinzoon Tom aan de slag gegaan. En het project is bijzonder. Het wordt de enige vliegende D-21 ter wereld. "Het is uniek. We maken hem zo authentiek mogelijk", legt de 70-jarige vliegtuigbouwer uit.



Het kleine jachtvliegtuig is door Fokker in de jaren dertig ontworpen en was bedoeld om vijandelijke vliegtuigen te onderscheppen. Er werden in totaal 148 exemplaren van de jager gemaakt, die in mei 1940 streden tegen de vliegtuigen van de Duitse Luftwaffe.



Veertig jaar het idee om na te bouwen

Van Egmond kwam op zijn veertiende voor het eerst originele tekeningen tegen van het Fokker-vliegtuig op een beurs. Sinds de jaren '70 kriebelt bij hem het idee om de D-21 na te bouwen. "Dat gevoel ging maar niet weg. Maar makkelijk is het niet. We zijn eerst vijf jaar bezig geweest met de voorbereidingen", vertelt hij. "Originele onderdelen van het vliegtuig zijn namelijk lastig te vinden."



Onderdelen vanuit de hele wereld

Zo komen de landingspoten uit Denemarken, de wielen uit Engeland, het remsysteem uit Amerika en de motor uit het museum in Soesterberg. "De motor is door de marine ooit als reserve gekocht en belandde uiteindelijk op de schroothoop. Het bleek uiteindelijk, aan de krassen te zien, dat hij maar een halfuurtje gelopen had."



Voor Van Egmond is dit zijn laatste project. "Ik ben trots dat ik dit met mijn kleinzoon kan doen. Het is bijzonder en ook heel gezellig." De vijftienjarige Tom is heel blij dat zijn opa hem deze kans geeft. "Daar ben ik hem heel dankbaar voor."



Luchtvaartwereld op zijn kop

Er wordt de komende twee jaar nog hard gewerkt en dan in de zomer van 2019 moet het nagebouwde jachtvliegtuig de lucht in. Dat gaat volgens beide heren veel losmaken. "De hele luchtvaartwereld staat dan op z'n kop, wat denk jij Tom?", "Ja, dan staan ze allemaal voor de deur. Dat was met de Spitfire ook zo", zegt zijn kleinzoon.



'Ik stap in en kijk wel of hij in de lucht blijft'

En dat moet ook wel als men het vliegtuig wil zien, want het is de bedoeling dat hij in Hoogeveen blijft. Van Egmond gaat zelf de eerste vlucht maken. "Of dat spannend is? Nee, ik stap in en kijk wel of hij in de lucht blijft", grapt hij.

