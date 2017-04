Boeren bouwen metershoge Abraham-pop in de achtertuin van de koning

WASSENAAR - Een groep fanatieke boeren heeft een metershoge Abraham-pop gemaakt voor koning Willem-Alexander.

Het plan ontstond afgelopen maandag in Drenthe."Ik zat met een aantal boeren bij elkaar en we kregen het ineens over de koning. Bij ons in de buurt is het gebruikelijk dat je een grote pop maakt met stro als iemand vijftig wordt. En toen vroegen we ons ineens af of er wel iemand een pop maakt voor Willem-Alexander", vertelt boerin Eline Vedder uit Ruinerwold.Het plan begon een beetje als een geintje, maar de boeren lieten het er niet bij zitten. Vanmorgen vertrok Vedder samen met een aantal andere boeren uit Drenthe, Twente en Friesland richting Wassenaar om daar een zeven meter hoge pop op te bouwen voor de koning. Vlak bij zijn huis."Ik ben zelf voorzitter van LTO Zuidwest-Drenthe. Via via zijn we in contact gekomen met een boer die zo'n beetje zijn achterbuurman is", vertelt Vedder. De boer uit Wassenaar zag wel iets in het plan voor een grote Abraham-pop en stelde zijn grond beschikbaar.Vanmiddag is de pop opgebouwd. "Ik schat dat we er met een man of vijftien aan hebben gewerkt. Hij is zo'n zeven meter hoog geworden. We zijn begonnen rond één uur vanmiddag en om half zes was de pop af."De grote vraag is natuurlijk of Willem-Alexander te pop zelf te zien krijgt. "Zijn achterbuurman is er heilig van overtuigd dat de koning de pop zal zien. Hij schijnt ook wel in die omgeving te fietsen." Stiekem hoopt Vedder op een reactie van de koning. "Ik ga er eigenlijk niet vanuit, maar dat zou natuurlijk wel superleuk zijn. Hij heeft vooralsnog in ieder geval niet gereageerd."