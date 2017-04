Honderd ondernemers vrezen supermarkt Ter Borch: 'Waarom kiest gemeente niet voor eigen ondernemers?'

EELDERWOLDE - Een groep van honderd bezorgde ondernemers en bedrijven in Eelde en Paterswolde roept de gemeente Tynaarlo op geen supermarkt te bouwen in de wijk Ter Borch.

De groep doet dat in een advertentie in de Vriezer Post."Ter Borch is als marktgebied extreem belangrijk voor vele ondernemers uit Eelde-Paterswolde. De huidige klantenstroom is al broodnodig, maar zeker nodig voor toekomstige groei. Zonder deze groei zullen zelfs op termijn winkels de deuren moeten sluiten", schrijven de ondernemers die zich verenigd hebben in Eelde Paterswolde Zakelijk en Commerciële Club Eelde."Waarom kiest de gemeente niet voor de belangen van zijn eigen ondernemers", vraagt de groep zich af. "Uit de vele niet-transparante keuzes van de gemeente Tynaarlo blijkt geen enkele vorm van detailhandelsvisie", stelt de groep. "Wij zullen ons met alle middelen verzetten tegen de geplande ontwikkeling."De komst van een supermarkt naar Ter Borch is al lange tijd onderwerp van discussie. Aanvankelijk zou de wijk geen supermarkt krijgen, omdat er eentje in Groningen-Zuid zou komen. Dat plan ging niet door. Vervolgens werd er zelfs gesproken van twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en begin vorig jaar kwam het huidige plan voor één supermarkt op tafel.Een groep bezorgde bewoners heeft zich verenigd als STOPTynaarlo. De inwoners voelen zich bedrogen door de gemeente, omdat in het originele bestemmingsplan niet stond dat er een supermarkt zou komen. Ze zijn bang dat er door de supermarkt veel meer verkeersdrukte en lawaai in de wijk ontstaat. "Volgens de Bewonersvereniging Ter Borch zou zelfs 62,5 procent van de bewoners tegen de komst van een supermarkt zijn. Dat zou blijken uit een enquête die de vereniging heeft gehouden.