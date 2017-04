Voorstellingen musical Addergebroed uitgesteld naar volgend jaar

ASSEN - De geplande voorstellingen van de Drentse musical Addergebroed in mei en juni gaan niet door. Het stuk zou worden opgevoerd in meerdere Drentse theaters.

De voorstellingen zijn verplaatst naar het voorjaar van 2018. Het gaat niet gaat lukken om de musical nu al op te voeren, omdat de productie nog niet rond is. De organisatie is nog bezig om nieuwe speeldata in te plannen en zegt dat iedereen die een kaartje heeft gekocht, persoonlijk bericht krijgt.Addergebroed is een moderne verbeelding van het historische verhaal over Johannes van Lier . Hij behoort in de 18e eeuw tot de Drentse elite. Van Lier woont in het Ontvangershuis, dat sinds 1964 deel uitmaakt van het Drents Museum.De van oorsprong Drentse musicalster Tony Neef neemt de hoofdrol voor zijn rekening. De Asser band Tangarine schreef de muziek voor de voorstelling.