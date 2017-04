Politie waarschuwt voor opdringerige glazenwassers in Hoogeveen

De politie heeft meerdere meldingen gehad over de opdringerige glazenwassers (foto: pixabay.com)

HOOGEVEEN - In de omgeving van Hoogeveen zijn glazenwassers actief die ongevraagd de ramen wassen bij huizen. Ze laten een briefje achter bij de bewoners dat ze later terugkomen voor de betaling.

Dat meldt de politie Hoogeveen op Facebook "Wanneer u geen opdracht heeft gegeven voor het wassen van uw ramen, betaal dan niet. Het klinkt voor de hand liggend, maar toch trappen er mensen in", aldus de politie.Volgens de politie reden de glazenwassers in een grijze bestelauto. Het kenteken van die auto is inmiddels bij de politie bekend.