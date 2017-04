Auto botst tegen vangrail A28, bestuurder gewond

De auto kwam tegen een vangrail tot stilstand (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

VRIES - Een automobilist is gisteravond op de A28 met zijn auto tegen een vangrail gereden. Dit gebeurde rond 23.00 uur ter hoogte van Vries.

De bestuurder raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De auto is door een berger afgesleept.