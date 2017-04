Vroege vogels trotseren kou op vrijmarkten Koningsdag

ASSEN - De nachtvorst weerhield vanochtend de eerste kinderen en hun ouders niet om al voor 7.00 uur hun kleedjes in te richten voor de vrijmarkt in Assen.

De dag begon met vorst, maar wel stralend. De vroege vogels op de markt wapenen zich tegen de kou met dekens sjaals, mutsen en handschoenen. Ook warme thermoskannen met thee of chocolademelk zijn op veel plekken aanwezig. "Maar ik kom maar niet van mijn koude tenen af", zo meldt een van de jonge verkopers in Assen.In Annen begon Koningsdag met een Koningsontbijt voor het hele dorp. In de buitenlucht, dus ook daar was warme kleding welkom. Ook de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Aa en Hunze Jan Hoekema was bij het Koningsontbijt.Later vandaag worden buien verwacht, mogelijk met hagel. Op de meeste plaatsen in onze provincie gaan de Koningsdagactiviteiten door . Wel zijn de programma's hier en daar aangepast. Zo laat de Oranjevereniging Smilde vanochtend weten dat de vrijmarkt en de survival daar zijn verplaatst naar 27 mei. Meer aanpassingen in de Koningsdag-programma's vindt u hier Wilt u weten wat er in Drenthe allemaal te doen is tijdens Koningsdag? Een greep uit de activiteiten verspreid door onze provincie vindt u bij deze tips