Nieuwe opslagruimte voor speelgoedbank, nog geen plek voor uitgifte

HOOGEVEEN - De zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de speelgoedbank in Hoogeveen heeft inmiddels een nieuwe opslagruimte opgeleverd. Dat meldt de speelgoedbank Robin Hood.

Dat betekent nog niet dat de speelgoedbank daarmee uit de problemen is. "De ruimte is bij iemand thuis en is helaas niet geschikt om daar ook de uitgifte voor de kinderen te doen", zo meldt vrijwilligster Brigitte van Leeuwen.Maandag kreeg de speelgoedbank te horen dat het initiatief binnen twee weken het onderkomen aan de Carstenstraat in Hoogeveen moet verlaten . De eigenaar van het pand heeft een nieuwe bestemming voor het voormalige belastingkantoor.De speelgoedbank zat gratis in het pand en betaalde alleen vijftien procent van de stroomrekening. Bij het initiatief kunnen kinderen die op de armoedegrens leven terecht voor gratis speelgoed. Volgens Van Leeuwen is de eigenaar van het pand nog om uitstel gevraagd, maar zonder succes.De vrijwilligers zetten hun zoektocht naar een nieuwe ruimte voort. De speelgoedbank zoekt een gratis ruimte van minimaal honderd vierkante meter.