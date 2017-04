Kritiek op te steile brug over Havenkanaal Assen

Zo moet de nieuwe Enkeerdpadbrug er uit komen te zien (afbeelding: gemeente Assen)

ASSEN - De fietsbrug bij het Enkeerdpad in de Asser wijk Marsdijk lijkt in de toekomst een onneembare horde te worden voor fietsers en mindervaliden. Daarvoor vreest GroenLinks in Assen.





De Enkheerdpadbrug is op dit moment een houten ophaalbrug voor fietsers en wandelaars. Deze wordt vervangen door een vaste hogere stalen brug. Volgens GroenLinks krijgt de brug een stijgingspercentage van 18 procent. De partij zegt dat de brug dan voor fietsers alleen begaanbaar is met de fiets aan de hand.



Groenlinks vraagt het college om met een andere oplossing te komen voor de brug, bijvoorbeeld een lagere beweegbare brug. Verder geeft de partij aan dat het college de inwoners van Marsdijk actief had moeten betrekken bij de plannen. De partij heeft het college om uitleg gevraagd. De Enkeerdpadbrug en de Lonerbrug over het Havenkanaal worden na de zomer aangepast om het vaarverkeer naar Assen te bevorderen.