Verkooptips voor Koningsdag van Viggo (12)

De 12-jarige topverkoper Viggo Span (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Al meer dan twintig euro verdiende Viggo Span (12) in een paar uur tijd. Hij verkoopt oude spullen van zijn broer en hemzelf. "Maar de meeste spullen zijn van mij hoor," aldus Viggo.

"Hoeveel kost deze dvd?" Vraagt een geïnteresseerde mevrouw. "Één euro," zegt Viggo. De 12-jarige draagt een zwart trainingspak, met een stoere pet op z'n korte blonde haar. Op zijn kleedje liggen naast dvd's ook boeken, schoenen, skeelers en kleine speelgoedpoppetjes. "Vijftig cent", zegt de vrouw, terwijl ze naar de specifieke dvd wijst. "Vijfenzeventig!", Viggo is onverbiddelijk.



De eerste tip

"Je moet altijd blijven glimlachen en aardig doen tegen mensen," zegt de jonge verkoper. "Dat werkt heel goed. Dan komen mensen ook sneller bij je spulletjes kijken." En inderdaad, als de blonde jongen nog geen kwartier in gesprek is met een verslaggever van RTV Drenthe, verkoopt hij twee boeken, drie dvd's en stoppen zeker vijf geïnteresseerden even bij zijn verkoopplek.



Tip twee

"Je moet veel leuke spullen hebben. Anders komen mensen niet kijken", zegt Viggo terwijl hij naar z'n kleedje kijkt. Veel spullen heeft hij niet, maar de spullen die er op zijn kleedje van 1 bij 1 meter liggen, interesseren de Assenaren zeker. Naast het speelgoed, blijken de dvd's erg in trek.



Tip drie

"De spullen moeten niet te duur zijn," zegt Viggo wijs. "Dat vinden mensen niet leuk." Sterker nog, als de prijzen goed zijn en de spullen leuk, dan komen mensen gewoon weer terug. "Kijk", zegt Viggo lachend. "Dat gezin kocht net ook al een op afstand bestuurbare boot. En nu kwamen ze weer terug voor twee boekjes!"



De dvd die de geïnteresseerde dame graag wilde hebben, wordt uiteindelijk voor 50 cent verkocht.

Door: Marjolein Knol