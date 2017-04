Problemen met achtbaan Slagharen zijn verholpen

SLAGHAREN - De nieuwe achtbaan van Attractiepark Slagharen werkt weer. De attractie Goldrush is vandaag opnieuw in gebruik genomen nadat die een week geleden werd stilgelegd.

Een gedeelte van de fundering bleek extra versteviging nodig te hebben. Er waren problemen met de aanhechting van de achtbaan op het fundament.Volgens RTV Oost zijn er vanochtend testritten gehouden en die liepen naar tevredenheid. Sinds vanmiddag kunnen parkbezoekers weer een rit maken in de Goldrush, Het is een zogenoemde triple launch achtbaan. De passagiers worden stevig door elkaar geschud, ze gaan in drie lanceringen van 0 naar 95 kilometer per uur en gaan twee keer over de kop.Wie opdraait voor de schade door de constructiegebreken is nog niet bekend. De directeur van Attractiepark Slagharen laat weten dat hij daarover nog in gesprek gaat met de betrokken ondernemer.