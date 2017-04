Piersma wint opnieuw Koningsronde van Beilen

vlnr Andries Weening, Wessel Piersma, Chiel Smit (Foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Wessel Piersma (24) uit Groningen heeft de 55e Koningsronde van Beilen gewonnen. Ook in 2014 was hij al de snelste in deze koers.

Maar deze overwinning kwam als een echte bevrijding voor de Fries die in Groningen woont. "Na twee jaar slecht gereden te hebben en veel blessureleed, sta ik hier na drie jaar weer op de hoogste trede, dat is echt perfect", zegt Piersma na de finish.



De fysiotherapeut die bij Beatrixoord in Haren werkt, kwam na 80 kilometer solo aan en liet Andries Weening uit Kootstertille en Chiel Smit uit Zuidwolde achter zich. Weening werd vorig jaar nog derde in Beilen.



Late kopgroep

Met nog elf rondes te gaan was Weening de initiatiefnemer tot de kopgroep. De Fries kreeg meteen gezelschap van Piersma. Later sloot ook de pas 18-jarige Chiel Smit uit Zuidwolde aan. Het trio kreeg de ruimte van het peloton, omdat de machtsblokken van de Noordelijke Wielervereniging Groningen en wielervereniging De Stormvogels uit Veendam voorin vertegenwoordigd waren.



'Gaaf'

Smit moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Maar als eerstejaars belofte was het knap dat hij solo naar de twee koplopers toe kon rijden.



"Het was mijn tweede criterium bij de elite/beloften. Dat ik dat zo kan afsluiten is wel gaaf", zegt Smit die in de winter ook actief is als marathonschaatsen. "Ik weet nog niet of ik voor het schaatsen of het fietsen kies. Misschien dat ik met schaatsen verder kan komen, maar als ik fiets ga ik er ook helemaal voor", besluit Smit.



In Beilen gingen 89 mannen van start.

Door: Karin Mulder Correctie melden