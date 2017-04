Motorcoureur Michael van de Mark hoopt op podiumplek

Michael van de Mark heeft zin in de races (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Komend weekend is het zo ver, dan vindt de 26e editie van de WK Superbike plaats op het TT Circuit in Assen. Motorcoureur Michael van de Mark uit Rotterdam kijkt er naar uit.

Van de Mark: "Het is natuurlijk een keer per jaar dat je een thuiswedstrijd hebt. De laatste paar weekenden ging het steeds beter met de Yamaha, dus ik denk dat Assen wel echt op het goede moment komt. Ik denk dat we zeker kans maken op een podiumplek."



Van der Mark begon in Assen

De Rotterdammer heeft een speciale band met het Asser circuit: "Hier ben ik begonnen met racen toen ik twaalf was en moest ik mijn licentie halen. Hier ging ik de eerste keer de baan op, reed ik m'n eerste wedstrijd. Ook haalde ik hier in 2014 m'n eerste overwinning in het WK Supersport. Veel goede herinneringen dus."



En de Nederlandse topcoureur vertrouwt erop dat zijn team goed presteert komend weekend. Van de Mark: "We missen wat vermogen, maar Assen is wel een circuit waar je dat vermogen niet echt nodig hebt. Ik heb eigenlijk altijd goede resultaten gehad op het TT Circuit. Het is echt een circuit waar ik graag rijd."



Soppe en Otten Drentse inbreng

De voormalig wereldkampioen in de Supersportklasse is nog altijd op jacht naar z'n eerste overwinning in het WK Superbikes. Na zes wedstrijden staat hij dit seizoen op de zesde plaats in de tussenstand van het WK. Het klassement wordt aangevoerd door Jonathan Rea. Hij won vijf van de zes wedstrijden.



De enige twee Drenten die tijdens het Superbike-weekend in actie komen zijn Walid Soppe uit Coevorden en Dion Otten uit Assen. Zij rijden dit seizoen het Noord-Europese kampioenschap in de Moto3-klasse.



Vorig jaar meer dan 50.000 bezoekers

Vorig jaar werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet. In het verleden werden beide Superbike-races op zondag verreden. Vorig jaar was er voor het eerst op zowel de zaterdag als de zondag een wedstrijd. Het evenement in Assen trok over vier dagen meer dan 50.000 bezoekers.



Vrijdag zijn de vrije trainingen. Zaterdag volgt de Superpole en de eerste race om het WK Superbike. Op zondag wordt de tweede race verreden.

Door: Marjolein Knol