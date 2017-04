Duitsers willen op wolvenjacht

MEPPEN - Het jagersverband in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Niedersachsen wil op wolven gaan jagen omdat het aantal roofdieren erg snel toeneemt.

Dit meldt de Meppener Tagespost . Momenteel is bij onze Oosterburen de jacht op de wolf, net als in Nederland, verboden.Volgens de Duitse jagers leven er momenteel zeker 85 wolven in Niedersachsen. De populatie zou jaarlijks met dertig procent groeien De afgelopen jaren vielen jaarlijks ruim 160 dieren ten prooi aan de wolf. De Duitse jagers vrezen dat de opmars van de wolf ten koste gaat van ander wild en vee.Volgens Leo Linnartz van de website Wolven in Nederland heeft jacht op wolven een averechts effect. Hij stelt dat jagers de roedelstructuur van de wolven kapot schieten. "De groep valt hierdoor uit elkaar. De wolven gaan noodgedwongen in hun eentje op jacht naar kleine prooien zoals schapen", aldus Linnartz. Hij ziet meer heil in bescherming van vee met bijvoorbeeld schrikdraad.