Kallon knokt zich terug in basis FC Emmen

VOETBAL - Issa Kallon start morgenavond in de voorlaatste competitiewedstrijd van FC Emmen, in en tegen Dordrecht, in de basis. De rappe aanvaller begint naast Cas Peters. Dat betekent dat Kai Huisman, nadat hij drie duels op rij mocht starten, op de bank plaats moet nemen.

Ook Josimar Lima start, in tegenstelling tot de laatste weken, in Dordrecht. Dat heeft alles te maken met de schorsing van rechtsback Deniz Aslan.Lima start met Tim Siekman in het hart van de verdediging. Gersom Klok zakt een linie en begint rechts achterin en Nick Bakker is linksback, waardoor Youri Loen doorschuift naar het middenveld.De volledige opstelling is dan als volgt: Telgenkamp; Klok, Lima, Siekman, Bakker; Olijve, Türk, Loen, Bannink; Peters en Kallon.Tegenstander FC Dordrecht heeft het onverwacht nog heel moeilijk gekregen in de strijd tegen degradatie uit de Jupiler League. De Schapenkoppen pakten uit de laatste vijf wedstrijden slechts twee punten en omdat hekkensluiter Achilles'29 de laatste weken veel punten pakt slonk het gat naar drie punten. Afgelopen vrijdag kroop Dordt in Groesbeek door het oog van de naald, want pas in de allerlaatste minuut wisten de bezoekers, door een treffer van verdediger Erol Alkan (die de 2-2 maakte) een gelijkspel uit het vuur te slepen.De 150 meegereisde supporters van FC Dordrecht werden op de clubwebsite uitgebreid bedankt voor hun steun bij Achilles'29. De club richtte zich voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Emmen weer tot de fans, die voor de helft van het geld het stadion in kunnen.FC Emmen kan bij winst in Dordrecht zeker zijn van een ticket in de play-offs. De ploeg van Dick Lukkien is dan wel afhankelijk van de uitslagen op de andere velden. Als Eindhoven verliest en De Graafschap of RKC (één van de twee is genoeg) verspeelt punten, dan is deelname aan het toetje na de competitie verzekerd.RKC - Fortuna SittardCambuur - FC EindhovenDe Graafschap - Achilles'29Wanneer De Graafschap wint van Achilles'29 dan is de club uit Groesbeek gedegradeerd. Dit vanwege het enorme verschil in de doelsaldo met Dordrecht. In dat geval hoeft Dordrecht niet eens een punt te pakken tegen FC Emmen.FC Dordrecht - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. René Posthuma en Niels Dijkhuizen reizen af naar het Riwal Hoogwerkers Stadion in Dordrecht.