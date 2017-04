Haalt FC Emmen de play-offs?

VOETBAL - Eigenlijk is de opdracht voor FC Emmen heel simpel. Vier punten pakken tegen de nummers 18 en 19 van de Jupiler League, FC Dordrecht en Jong FC Utrecht, en deelname aan de play-offs is een feit. Maar er zijn meer mogelijkheden, zelfs om het toetje vanavond al veilig te stellen. Maar er bestaat ook een kans dat FC Emmen na vanavond ineens 12e staat en deelname aan de play-offs niet meer in eigen hand heeft.

de voorbeschouwing met Dick Lukkien

FC Emmen zal bij de eerste 10 clubs moeten eindigen in de eindstand om zeker te zijn van deelname aan de play-offs.Wanneer FC Emmen vanavond in Dordrecht wint, FC Eindhoven verliest bij Cambuur en RKC of De Graafschap pakken niet meer dan een punt, dan is FC Emmen zeker. Datzelfde geldt als RKC en De Graafschap niet tot winst komen tegen respectievelijk Fortuna Sittard en Achilles'29. In dat geval mag FC Eindhoven gewoon een punt of meer pakken, maar moet Emmen natuurlijk zelf wel winnen.Wanneer FC Emmen vanavond in ieder geval een punt pakt of wint, dan blijft de ploeg van Lukkien sowieso tot de laatste speelronde in de race voor de play-offs. Dat is dus ongeacht de uitslagen bij de drie concurrenten.Verlies FC Emmen onverhoopt in Dordrecht dan hoeft er nog niets aan de hand te zijn als twee van de drie concurrenten maar verliezen. RKC en De Graafschap mogen dan zelfs nog een punt pakken. Boeken twee van de drie clubs een zege, dan raakt Emmen achterop. In het meest pessimistische geval verliest Emmen en winnen de drie concurrenten. In dat geval zakt de Drentse club van plek 9 naar plek 12 en is deelname aan de play-offs ineens heel ver weg.De huidige stand in de Jupiler League, als het gaat om de plekken 9 en 10, is als volgt:9. FC Emmen 36-52 (+9)10. FC Eindhoven 36-52 (-4)11. RKC 36-50 (-11)12. De Graafschap 36-49 (+9)De vier clubs die nog vechten voor de laatste twee play-offtickets spelen nog twee duels. Hieronder het programma.FC Dordrecht - FC EmmenCambuur - FC EindhovenRKC - Fortuna SittardDe Graafschap - Achilles'29FC Emmen - Jong FC UtrechtFC Eindhoven - Helmond SportMVV - RKCFC Oss - De Graafschap