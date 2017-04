'Ga kijken bij onze voetbalclubs in Assen'

VOETBAL - Met een oranje stropdas om zijn nek vanwege Koningsdag deed de Asser burgemeester Marco Out zijn woord voor de camera van ACV-TV. Out had een duidelijke boodschap voor de voetbalfans in Assen.

De burgemeester riep op om de komende dagen langs te gaan bij een van de vijf Asser eerste elftallen die dit seizoen strijden om de titel in hun klasse. De hoofdstad van Drenthe kent een topseizoen: ACV, Achilles 1894 zaterdag en zondag, Asser Boys en FC Assen hebben het kampioenschap in hun klasse volledig in eigen hand. "En dan heb ik het nog niet eens gehad over de dames van ACV", vulde Out aan.Achilles 1894 hoopt zaterdagavond de titel in de eerste klasse F al in de wacht te slepen. Dan heeft het tegen de nummer twee van de ranglijst, Nieuw-Buinen, minimaal een punt nodig. De wedstrijd op sportpark Marsdijk begint om 19.30 uur.De zaterdagvoetballlers van Achilles 1894 kunnen wellicht het feest op sportpark Marsdijk inluiden, maar zijn wel afhankelijk van concurrent Tiendeveen. Wanneer Achilles 1894 zelf wint bij Damacota en Tiendeveen laat punten liggen, dan is de titel een feit. Verliest Tiendeveen (bij Wildervank) dan mag Achilles 1894 zelfs nog gelijkspelen. Damacota - Achilles 1894 begint om 14.30 uur.ACV speelt zaterdag de wedstrijd van het jaar, op eigen veld tegen de nummer twee, DOVO. ACV heeft twee punten meer dan de gasten uit Veenendaal met nog drie duels te gaan in de hoofdklasse B. Het duel begint om 14.30 uur.Met 40 punten uit 21 duels heeft FC Assen de beste papieren in de zondag tweede klasse L. Germanicus en Valthermond hebben weliswaar één punt meer, maar deden daar 22 wedstrijden over. FC Assen speelt zondagmiddag bij ZNC, de nummer negen op de ranglijst. In deze klasse worden in totaal 24 wedstrijden gespeeld.Dalen en Asser Boys, de nummers één en twee van de derde klasse C, staan zondagmiddag tegenover elkaar in Dalen. Beide ploegen hebben 52 punten uit 23 wedstrijden behaald. De winnaar van dit tweeluik zet dus een forse stap richting de titel. De nummer drie in deze klasse is Sleen, die ploeg volgt op drie punten. Sleen moet op bezoek bij Twedo. Dalen - Asser Boys begint om 14.00 uur.Vanzelfsprekend zijn de ontknopingen in deze spannende competities te zien op TV Drenthe aanstaande zondag. De camera's van Onze Club zijn aanwezig bij ACV, Achilles 1894 en Asser Boys. Onze Club begint zondagavond om 18.35 uur.