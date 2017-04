FC Klazienaveen trapt af tegen FC Emmen

VOETBAL - FC Klazienaveen, de nieuwe fusieclub, speelt haar eerste duel op zaterdag 8 juli. Tegenstander is FC Emmen. Het oefenduel begint om 16.00 uur.

FC Klazienaveen is de nieuwe club die voortkwam uit de fusie tussen vv Zwartemeer en vv Klazienaveen. De hoofdmacht van de grootste vereniging van zuidoost-Drenthe gaat op zaterdag spelen.In principe zal de nieuwe club in de 2e klasse gaan beginnen, maar vv Klazienaveen heeft nog een kansje op het bereiken van de nacompetitie op promotie naar de 1e klasse.Leuk detail: De nieuwe trainer van Klazienaveen, Casper Goedkoop, is assistent-trainer van FC Emmen.