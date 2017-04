Relatief veel jongeren krijgen jeugdhulp in Assen

De minste jongeren krijgen jeugdhulp in Coevorden (foto: ANP XTRA/Roos Koole)

ASSEN - In de gemeente Assen krijgen relatief de meeste jongeren jeugdhulp. Het gaat om 14,1 procent van de jongeren tot en met 17 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2016.

Op plek twee volgt Emmen met 12,2 procent en Borger-Odoorn sluit de top drie af met 11,6 procent.



De minste jongeren krijgen jeugdhulp in de gemeente Coevorden met 8,6 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op bijna 11 procent.



Jeugdhulp bestaat uit het begeleiden en behandelen van jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen. Ruim een kwart van de jeugdhulpjongeren komt uit een eenoudergezin.



Bekijk hieronder hoeveel jongeren in jouw gemeente jeugdhulp krijgt:

Aa en Hunze: 10,4 procent

Assen: 14,1 procent

Borger-Odoorn: 11,6 procent

Coevorden: 8,6 procent

De Wolden: 9,6 procent

Emmen: 12,2 procent

Hoogeveen: 11,3 procent

Meppel: 10,6 procent

Midden-Drenthe: 11,5 procent

Noordenveld: 10,4 procent

Tynaarlo: 9,8 procent

Westerveld: 9,5 procent