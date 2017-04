Man uit Ruinerwold aangehouden na ongeluk bij Meppel

MEPPEL - Een 33-jarige man uit Ruinerwold is gisteravond aangehouden na een ongeluk. De politie denkt dat de man onder invloed van alcohol tegen een stilstaande taxibus reed.

Het ongeluk gebeurde op de vluchtstrook langs de A28 bij Meppel. De man uit Ruinerwold ligt met onbekende verwondingen in een ziekenhuis.De taxi stond met pech op de vluchtstrook. Alle inzittenden waren uit de auto en stonden in de berm te wachten op een andere taxi. De man uit Ruinerwold botste toen op de taxi, zijn auto kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand.De bestuurder zei tegen de politie dat hij had gedronken. Een 21-jarige vrouw uit Noordwolde raakte lichtgewond aan haar hoofd, door een rondvliegend onderdeel van de auto.