Eurokaartje in de bus vanaf maandag duurder

Een bus van Qbuzz (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

ASSEN - Het reizen met een eurokaartje in bussen van Qbuzz wordt vanaf volgende maand duurder.

De kaartjes kosten vanaf dan 2,50 euro en 5 euro. De eurokaartjes kunnen contant bij de chauffeur worden betaald. Qbuzz verhoogt de tarieven om contant geld uit de bus te weren.



"Landelijk speel al geruime tijd de discussie over veiligheid van buschauffeurs en het weghalen van contant geld uit de bussen", meldt Qbuzz. Uiteindelijk wil de vervoerder helemaal af van contant geld in de bus.



De bedoeling is dat zo veel mogelijk mensen met een OV-chipkaart betalen. Ze zijn dan ook goedkoper uit. Ook lopen er proeven met betalen via je bankpas of mobiele telefoon.