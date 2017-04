Weg bezaaid met aardappelen na ongeluk

De pootaardappelen lagen over de weg bezaaid (foto: Persbureau Meter)

DIEVERBRUG - Een wagen met pootaardappelen is vanmorgen gekanteld op de N371 bij Dieverbrug.

De hele weg lag daardoor bezaaid met aardappelen. Waardoor het misging, is niet bekend. De trailer werd getrokken door een tractor.



De N371 is na het ongeluk afgesloten. Naar verwachting is de weg om 12.00 uur weer open.