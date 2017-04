Stelling: Ik ben blij met het Koninklijk Huis

ASSEN - Iets meer dan drie miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar het koninklijk bezoek aan Tilburg. Koning Willem-Alexander vierde er zijn vijftigste verjaardag en Koningsdag.

De koninklijke familie is dit jaar ook populairder geworden. Gisteren werd bekend dat zo'n 70 procent achter de monarchie staat. Een jaar daarvoor was dat nog 65 procent.Wat vindt u van het Koninklijk Huis? Bent u er blij mee?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Eergisteren vroegen we u of de koninklijke familie Koningsdag volgend jaar in Drenthe moet vieren. Een ruime meerderheid van bijna 68 procent wil dat, ruim 32 procent niet. In totaal brachten 1.139 mensen hun stem uit.