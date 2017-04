Ondernemend: Hoogeveen is de beste plek om je als onderneming te vestigen

Ondernemend vanuit De Compaen in Hoogeveen (foto: Martin van der Veen/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Waar komt toch die weerzin vandaan van ondernemers om Hoogeveen te kiezen als vestigingsplek voor je bedrijf? Ondernemer George de Roo snapt het niet.

De Roo, eigenaar van IT bedrijf Rovecom, is een van de gasten in Ondernemend. "Hoogeveen ligt zo centraal. Je kan de Randstad en Duitsland binnen een uur bereiken. Alleen Enschede is voor ons nog slecht bereikbaar."



Trots op wat we doen

Rovecom is actief in het zoeken van ICT-oplossingen voor bedrijven. Ze zijn vooral actief in de landbouw, maar leveren ook software voor entertainmentsystemen in bussen. "We mogen best trots zijn op wat we doen."



ICT speelt in het leven van ondernemer Stan van Eck uit Hoogeveen ook een grote rol. Van Eck is een nieuwe poot begonnen, Happy Weight. Met hulp van online scholingsprogramma's helpt hij mensen bij het bereiken van hun streefgewicht.



Kinderen hoeven hun bord niet leeg te eten

Via een abonnement probeert hij zijn expertise in te zetten. "Iedereen kan een dieet volgen met behulp van een boek. Maar als het boek uit is, dan begint het pas. Dan komen wij in beeld." Van Eck streeft naar een gezondere samenleving. "Als ik een tip mag geven. Je moet nooit tegen kleine kinderen zeggen dat ze hun bord leeg moeten eten. Daar gaat het al fout."



Johannes Bos werkte in de afvalbranche, totdat hij voor zichzelf begon. Hij handelt in afval. En dat doet hij inmiddels met zeven man vanuit kantoren in Hoogeveen en Eindhoven. "Maar Hoogeveen blijft onze basis. Er is hier een prima economisch klimaat."



Minder afval en vooral hergebruik is belangrijk

Bos is verkozen tot duurzaamste ondernemer van Drenthe dit jaar. En daar is hij best trots op. "Wij helpen bedrijven met het zoeken naar manieren om hun afval te verwerken. En als het even kan vooral minder afval en anders hergebruik."



Bos is van geboorte een Delfzijlster en sinds een aantal jaren inwoner van Hoogeveen. Terug gaat hij niet. "Hoogeveen ligt voor mij mooi centraal. Ik kan heel Nederland en daar buiten binnen afzienbare tijd bereiken."

Door: Andries Ophof