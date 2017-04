Tony Neef zag niet doorgaan Addergebroed al aankomen

ASSEN - Musicalster Tony Neef uit Roden baalt dat de voorstellingen van Addergebroed zijn uitgesteld.

De musical zou in mei en juni worden opgevoerd, maar de productie is nog niet rond."De producent heeft me twee weken geleden wel gebeld met de mededeling dat er een kleine kans was dat het niet doorging. Er zou nog een aantal potjes gevuld moeten worden met geld. Dus ik ben niet helemaal verbaasd, maar ik was er wel van uitgegaan dat het door zou gaan", aldus Neef.De musical vertelt het verhaal over Johannes van Lier , die in de achttiende eeuw tot de Drentse elite behoorde. Tony Neef zou de rol van Van Lier op zich nemen. "Ik was al best ver met de voorbereidingen. Elke dag op vakantie ben ik bezig geweest het stuk in te studeren en ik was ook rete-enthousiast over de muziek en de tekst."De van oorsprong Drentse musicalster maakte niet eerder mee dat hij zo kort van tevoren te horen kreeg dat een reeks voorstellingen niet doorging. "Ik zat me af te vragen of ik dit ooit heb meegemaakt. Maar nee", aldus Neef.Toch komt het hem ook wel een klein beetje goed uit. "Ik ben net verhuisd en er wordt een nieuwe keuken geplaatst. Ik ben blij dat ik erbij kan zijn, dat is wel weer leuk." Aan de andere kant heeft Neef ook al afspraken afgezegd, omdat hij tijd had ingepland om te repeteren.De organisatie is van plan de voorstellingen te verplaatsen naar volgend voorjaar. Neef wil, als hij dan beschikbaar is, alsnog de hoofdrol voor zijn rekening nemen. "Als ik kan, dan ben ik er zeker bij. Het idee van de musical is heel mooi."Het niet doorgaan van het stuk komt volgens de organisatie vooral door een gebrek aan geld. "Een gedeelte van de financiën ontbrak", zegt woordvoerder Jantina Oosterhoff. "Je bent afhankelijk van meerdere partijen en dan heb ik het niet alleen over de kaartverkoop, maar ook bijvoorbeeld over sponsors. Het is allemaal niet op tijd gelukt." Hoeveel geld de organisatie te kort komt, kan de woordvoerder niet zeggen."Het is een enorme teleurstelling voor de organisatie. Alles stond in de steigers", vertelt Oosterhoff. "De hoop is er om volgend jaar het geld bij elkaar te hebben. We rekenen op zo'n achtduizend mensen. Om hoeveel voorstellingen het gaat, is nog niet zeker."Inmiddels hadden ongeveer duizend mensen een kaartje gekocht voor een van de voorstellingen. Zij krijgen hun geld terug.