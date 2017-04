'Geen verklaring voor hoog aantal jongeren in Assen dat jeugdhulp krijgt'

ASSEN - Jeugdhulpinstantie Accare weet niet hoe het komt dat in de gemeente Assen relatief veel Drentse jongeren hulp nodig hebben.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vandaag dat in Assen 14,1 procent van de jongeren tot en met 17 jaar jeugdhulp krijgt. Het landelijk gemiddelde ligt op bijna 11 procent."Een verklaring hebben wij niet", zegt Accare-bestuurslid Peter Dijkshoorn. "We hebben dat zelf ook geconstateerd"Volgens Dijkshoorn wordt er wel gekeken naar de oorzaak. "We zijn met Assen in gesprek om dit verder uit te zoeken. Het is dan een voordeel dat de zorg overgeheveld is naar de gemeente. Dan kunnen we beter uitzoeken hoe het per gemeente zit."Assen scoort al langer relatief hoog, weet Dijkshoorn. "Dat is al een aantal jaar zo. Maar het is nooit uitgezocht, dat had wel gemoeten."Wanneer er meer duidelijkheid is over de oorzaak, is niet duidelijk. "Dat durf ik nog niet te zeggen. We hebben op zeer korte termijn een eerste afspraak. Ik denk dat er wel een jaar voor nodig is."Jeugdhulp bestaat uit het begeleiden en behandelen van jongeren met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen. "Bij Accare kunnen dat bijvoorbeeld gedragsproblemen zijn waar ouders en school geen raad mee weten. Maar ook aandachtsproblemen, angstklachten en somberheid."