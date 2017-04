Vrouw probeert zichzelf in brand te steken in Assen

ASSEN - In Assen heeft een vrouw vandaag geprobeerd zichzelf in brand te steken.

Volgens de politie had de verwarde vrouw zichzelf overgoten met spiritus en zocht ze naar een windstille plek.De politie was snel ter plaatse en zag dat de vrouw al een aansteker in de hand had. De vrouw is overgedragen aan de GGZ.