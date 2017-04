Kiosk in oude Verkeerspark Assen brandt uit

De brand woedde in de voormalige kiosk (foto: Van Oost Media) De brandweer was er snel bij (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In het oude Verkeerspark in Assen heeft vanmiddag brand gewoed. De brand brak uit in de voormalige kiosk.





"Het was een kleine brand. De brandweer was er snel bij en had het vuur snel onder controle", laat een woordvoerder weten.Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand, de politie vermoedt brandstichting.