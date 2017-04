Roodhalsfuten broeden in vloeivelden bij Oranje

ORANJE - De vloeivelden bij de oude aardappelmeelfabriek bij Oranje zijn populair onder vogelaars. Op deze plek zijn namelijk broedende roodhalsfuten te zien.

Het Hijkerveld is de enige plek in ons land waar de vogels jaarlijks broeden en waar je ze goed kunt bekijken. Roodhalsfuten komen verder vooral voor in Oost-Europa.Dirk Haanstra, beheerder van een vogelhut in het natuurgebied, is maar wat trots. "Sinds we hier water uit het Oranjekanaal hebben en dit gebied onder water hebben gezet, is het kassa voor de roodhalsfuut. Ik tel nu zeven paartjes en ik denk dat het er acht zijn, maar dat kan ik niet zeker zeggen. Over veertien dagen zouden we dat moeten weten."Een vloeiveld is een groot waterbassin, waar het productiewater werd geloosd. De vloeivelden van de voormalige aardappelzetmeelfabriek in Oranje zijn in de jaren '80van de vorige eeuw ingericht als natuurgebied. Het is het enige gebied in ons land waarjaarlijks roodhalsfuten broeden.Vandaag nemen we in de uitzending van ons natuurprogramma ROEG! een kijkje in de vogelkijkhut van Oranje.