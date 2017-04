Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn ook dit weekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Het hele weekend is het WK Superbike op het TT circuit in Assen. Motorsportliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan races en verschillende fan-evenementen. Tickets zijn aan de kassa bij het circuit te krijgen.In Kerkelijk centrum Op de Helte in Roden is het eerste deel van een herdenkingsconcert te beluisteren. De overige drie delen volgen in de weken hierna, in Westerbork, Coevorden en Hoogeveen. Het muziekprogramma bestaat uit drie delen en zal worden uitgevoerd door Concertkoor & Orkest Drenthe en de mezzosopraan Eske Tibben. Kaarten zijn hier te bestellen.Zael in Meppel opent zaterdag een tentoonstelling van de Groningse expressionistische schilderes Erika Stulp. In een selectie van vijftien werken worden de diepgang en gelaagdheid van al haar kleurenrijkdom getoond. Het thema is `de vrouw`. Bij de opening leest Erika Stulp voor uit haar dagboeken, draait cineast Salomon Meij zijn korte film over Erika Stulp:Wie liever iets sportiefs doet kan vanaf zaterdag terecht in het openluchtzwembad De Boskamp in Westerbork. In dit openingsweekend, dus op zaterdag én zondag, is de toegang voor bezoekers gratis.Wandelgroep De Eekhof organiseert op zondag in Ekehaar de “12e Broekstreker Stertocht” voor wandelaars en nordic-walkers. Wie meeloopt kan kiezen uit vier routes, die allemaal starten bij het dorpshuis in Ekehaar. Na iedere gelopen route komt u terug in het dorpshuis en ontvangt u desgewenst de volgende route. Vanaf 06.45 uur is inschrijving mogelijk in dorpshuis “De Eekhof” aan de Oal Diek 3, Ekehaar.In Emmer-Campascuum is dit weekend de jaarlijkse Viersprongloop. Zondag kan er gestreden worden op de 21 kilometer, de 10 kilometer en de 5 kilometer. Op het programma staat voor het eerst ook een bedrijvenloop. Start en finish zijn bij het buurtgebouw van de vereniging aan het Westerdiep in Emmer-Compascuum. De route is dit jaar anders dan voorgaande jaren, en zal dit jaar door het centrum van het dorp gaan en langs het Oosterdiep en de visvijver. Na de finish staan er masseurs te wachten om de deelnemers onder handen te nemen. Aanmelden kan voor 12.30 uur.Voor de fijnproevers: De Landskeuken, onderdeel van Landgoed Mensinge in Roden, houdt op zondagmiddag een inloopmiddag waarbij op verschillende manieren asperges worden bereid. In de keuken kunt u zien hoe er creatief gekookt kan worden met asperges. De Landskeuken-vrijwilligers geven uitleg, laten zien hoe de aspergegerechten worden bereid en laten de bezoekers proeven.