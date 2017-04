Meepraten in Cassata: 'Hek rond Drents-Friese Wold om edelherten tegen te houden is onnatuurlijk'

ASSEN - Hekken rond het Drents-Friese Wold plaatsen om edelherten tegen te houden, is onnatuurlijk.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata, waarover u kunt meepraten.Want voor LTO Noord is het een uitgemaakte zaak: als er geen hek om het Drents-Friese Wold komt, werkt de landbouw ook niet mee aan herintroductie van het edelhert en de spontane komst van damherten in het gebied. 'Geen hek, dan ook geen herten' , zo reageerde de land- en tuinbouworganisatie afgelopen weekend op het nieuws over de mogelijke komst van de herten naar het Drents-Friese Wold.Uit nader onderzoek, de zogeheten 'Soorten Effecten Rapportage (SER) Drents-Friese Wold', blijkt dat 'edelherten en damherten een positieve, toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied'.Deze meerwaarde geldt niet alleen op ecologisch gebied. Ook leveren de herten volgens het onderzoek 'een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents Friese Wold'.Wel wordt als kanttekening geplaatst, dat de komst van edelherten en damherten gevolgen heeft voor de omringende landbouw. Daarom wil voorzitter Henk van Hooft van het Nationaal Park Drents-Friese Wold 'voldoende tijd nemen om het Plan van Aanpak voor herintroductie verder te verkennen'."Gezien het belang, de zwaarte en complexiteit van het vraagstuk en een zorgvuldige afweging van de brede maatschappelijke belangen, nemen we als bestuurders samen de ruimte om het gesprek hierover verder te voeren", zegt Van Hooft.Volgens het onderzoek zouden er om te beginnen tien edelherten in het Drents-Friese Wold uitgezet kunnen worden. Dat aantal zou kunnen uitgroeien tot een populatie van zo'n 150 stuks.LTO-Noord heeft geen vertrouwen in handhaafbaarheid van de populatie op termijn. Gedeeltelijke omrastering, zoals wordt voorgesteld, is voor de landbouworganisatie geen oplossing. "De natuurlijke verbindingszones worden dan opengehouden, zodat de herten nog steeds op landbouwpercelen kunnen komen", aldus LTO-Noord.Ook de bollenteelt in het gebied zou er flink onder te lijden krijgen. De boerenorganisatie heeft een zwaar hoofd in het vergoeden van gewasschade. "Volledige omheining kan wel eens goedkoper uitpakken, dan elk jaar flink in de buidel tasten om wildschade te voorkomen", aldus LTO-Noord.Morgenmiddag is voorzitter Henk van Hooft van het Drents-Friese Wold te gast in het radioprogramma Cassata, samen met landbouwer en VVD-raadslid Johan Moes uit Wapse en bollenteler Henk Joling uit Dwingeloo.U kunt meepraten in Cassata over de stelling:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe.