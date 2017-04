Herdenken in Drenthe: dit zijn de oorlogsmonumenten

Het oorlogsmonument in Nieuw-Dordrecht (foto: RTV Drenthe / Jörn Reuvers)

ASSEN - Bij verscheidene oorlogsmonumenten in Drenthe worden de aankomende week herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

In onze provincie zijn meer dan 130 monumenten voor militairen, verzetsstrijders, vervolgden en burgerslachtoffers. Op onderstaande kaart kunt u zien waar in uw woonplaats of gemeente een oorlogsmonument staat.