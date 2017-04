WK Superbike: Michael van der Mark na twee vrije trainingen achtste

Michael van der Mark (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Michael van der Mark staat in de gecombineerde uitslag van de eerste twee vrije trainingen van het WK Superbike op het TT Circuit van Assen op de achtste plaats.

De Rotterdammer, die dit seizoen de overstap maakte naar Yamaha, was één van de weinige coureurs die zich in de tweede vrije training niet wist te verbeteren. Wel plaatst hij zich direct voor Superpole 2.



De snelste tijden kwamen op naam van drie Britten Kawasaki-coureur Jonathan Rea, die dit seizoen al vijf van de zes wedstrijden wist te winnen, was vanmiddag de snelste op het TT Circuit. Chaz Davies (Ducati) die de laatste race op het circuit in Aragon won, moest bijna 0,2 seconde toegeven. Tom Sykes staat derde.

Door: Kairn Mulder Correctie melden