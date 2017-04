'Deze kerk is dé plek voor museum over verzet in Nieuwlande'

NIEUWLANDE - Een betere plek voor een museum over de Tweede Wereldoorlog, het verzet en onderduikers in Nieuwlande is er niet. Dat vindt de actiegroep behoud Gereformeerde Kerk Nieuwlande. De kerk speelde een centrale rol in de oorlog.

De gereformeerde gemeente heeft de kerk te koop gezet. Door het afnemend aantal leden wordt er gefuseerd met de kerkgemeenschap in Hollandscheveld en daar zijn dan ook de kerkdiensten.'Verzetsheld Johannes Post begon vanuit deze kerk met onderduikers veilige plekken te bezorgen om hen weg te houden van de nazi's. Het hele dorp werkte mee. Er word wel gezegd dat één op de drie inwoners van Nieuwlande tijdens de oorlog een onderduiker was. Zelfs in de kerk onder de kansel zat een onderduikershol", zegt voorzitter Hanneke Rozema ven de Actiegroep Behoud Gereformeerde Kerk Nieuwlande . Ook een andere verzetsheld, dominee Slopt alias Frits de Zwerver begon in de kerk zijn carrière en werkte in WOII met Post samen bij het opzetten van een onderduikersnetwerk.Een collectie voor een museum is er al. De collectie van de overleden oorlogsverzamelaar Jo Schonewille ligt nu in zijn boerderij te verstoffen. Rozema kijkt haar ogen uit als ze door de boerderij loopt: in deze collectie bevinden zich historische pareltjes over de regionale geschiedenis van de oorlog en unieke documenten zoals spotprenten en kranten die onderduikers in de kerk maakten. De spotprenten werden verkocht en het geld werd geschonken aan het verzet.'Weduwe Hilkje Schonewille vindt het een goed idee dat de collectie in een museum in de kerk komt: "Het is goed zo, ik heb ook niet het eeuwige leven en de collectie gaat nu alleen maar achteruit. Ik ben wel benieuwd hoe ze dit financieel willen gaan doen."Op loopafstand van de kerk bevindt zich in het bos nog een onderduikershol onder de grond. Hanneke Rozema: "Als de Duitsers een razzia in het dorp hielden konden onderduikers hier naar toe vluchten en zaten ze hier soms wel dagen. We kunnen een museum in de kerk prima verbinden met een wandelroute naar het hol. Dan maak je het tastbaar en inzichtelijk tegelijk voor bijvoorbeeld kinderen in groep 8 van de basisschool of brugklassers in het voortgezet onderwijs.Henk Kremer van de actiegroep vindt die educatie aan kinderen erg belangrijk. 'Wij konden de verhalen over de oorlog nog horen uit de mond van onze opa's en oma's, dat kan straks niet meer. Een museum in de kerk is dan eigenlijk de vervanger van al die opa's en oma's.Kremer en zijn mede-actievoerders hebben in een brandbrief de kerkenraad gevraagd om met hen om tafel te gaan om plannen voor een museum te bespreken maar ze hebben nog niks van de kerkenraad gehoord. 'Voor 16 mei gaan wij niet reageren naar de actiegroep. Op die dag loopt de openbare inschrijving voor de verkoop af en kunnen we zien wie er belangstelling hebben' laat Herma Mager, voorzitter van de kerkenraad weten.Het Kantoor der Kerkelijke Goederen waarbij de kerk te koop staat laat weten dat er zeker belangstelling is voor de kerk en bijgebouwen. Het bestemmingplan staat een boel toe: maatschappelijk gebruik, horeca en woningen. Het kerkbestuur besluit wie het pand mag kopen. Potentiële kopers die zich bezig houden met gokken, wapens, sexindustrie of drugs worden uitgesloten. Verkoop zou al in juli plaats kunnen vinden zo is te lezen in de verkoopvoorwaarden.